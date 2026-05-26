За несколько лет на сцене учреждения выступали музыканты и комики — «опытные, медийные, альтернативные, талантливые, не очень известные и совсем начинающие». У вас тоже есть возможность рассказать о жизни через юмор, делая открытый микрофон площадки по-настоящему живым.



Выступления пройдут в среду (27 мая) с 20:00 по адресу: Георгиевский проспект, дом 33, корпус 5. Вход свободный, заведение открыто для лиц старше 18 лет.



Задать вопросы и забронировать стол можно по телефону: 8-916-943-16-02.



На фото — выступление проекта «Табурет-шоу» в пивнице (из канала UnderStage Comedy)