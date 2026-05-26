День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями 26.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В понедельник в Озеропарке пройдет семейный праздник «Счастливое детство», здесь ждут малышей с родителями и детей постарше, в программе — много мероприятий на разный вкус и возраст. Это бесплатно, начало в 11:00.

По предварительному прогнозу, 1 июня Зеленоград ждет теплая погода (до +19) с переменной облачностью и небольшими дождями. Если мероприятие будут переносить, организаторы выпустят обновленный пост (контакты — ниже).

Программа праздника

С 11:00 до 13:00:

— творческие мастер-классы от учреждения и партнеров

— научные мастер-классы и квесты экоцентра «Дом лани»

— работает фудкорт: пицца, выпечка, пироги

— катание на лошадях

11:30-12:40 Концерт творческих коллективов

11:00-12:30 Активные мероприятия центра комплексной подготовки «Воин»

11:30-13:00 Анимационная программа и шоу мыльных пузырей

Мероприятие проводит Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Если потребуются изменения в программе и месте проведения, которые зависят от актуальной погоды, обновления опубликуют в группе «Зелкультуры» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura.

Озеропарк расположен у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
родители, библиотека, афиша
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
Статистика преступности в Зеленограде снова резко изменилась — теперь в лучшую сторону Новости
Автобусы 25, 28 и 32 больше не останавливаются возле 22-го микрорайона Новости
Понтон на городском пруду начали использовать как качели Новости
Изменения для водителей и пассажиров автобусов 23 и 24 мая — во время Зеленоградского полумарафона Новости
Семейный фестиваль «Гаражка» — 31 мая на территории ресторана Nikol’sky гостей ждет культурный, активный, веселый и умный досуг Новости
На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок Новости
Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта Новости
На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове Новости
Праздники двора пройдут с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
Большую анимационную программу для детей и подростков обещают на праздниках двора с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
У огарей на Дунькином пруду появились утята Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру