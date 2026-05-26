В понедельник в Озеропарке пройдет семейный праздник «Счастливое детство», здесь ждут малышей с родителями и детей постарше, в программе — много мероприятий на разный вкус и возраст. Это бесплатно, начало в 11:00.
По предварительному прогнозу, 1 июня Зеленоград ждет теплая погода (до +19) с переменной облачностью и небольшими дождями. Если мероприятие будут переносить, организаторы выпустят обновленный пост (контакты — ниже).
Программа праздника
С 11:00 до 13:00:
— творческие мастер-классы от учреждения и партнеров
— научные мастер-классы и квесты экоцентра «Дом лани»
— работает фудкорт: пицца, выпечка, пироги
— катание на лошадях
11:30-12:40 Концерт творческих коллективов
11:00-12:30 Активные мероприятия центра комплексной подготовки «Воин»
11:30-13:00 Анимационная программа и шоу мыльных пузырей
Мероприятие проводит Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Если потребуются изменения в программе и месте проведения, которые зависят от актуальной погоды, обновления опубликуют в группе «Зелкультуры» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura.
Озеропарк расположен у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.