Сейчас пациент записывается к любому свободному врачу — участковому терапевту или врачу общей практики, — и каждый раз это может быть разный специалист. Формально история болезни есть в электронной карте, но у каждого врача свой подход к лечению, поэтому единой цепочки наблюдения не получается.

Что изменится

Участковый врач будет работать на полную ставку пять дней в неделю. Идея в том, чтобы он был доступен всю рабочую неделю, а не появлялся в поликлинике часть времени. Для пациента это должно означать более предсказуемую запись и наблюдение у одного врача.

Работа будет организована по сменам: утренняя — с 08:00, вечерняя будет заканчиваться в 19:00—20:00. Также предусмотрены дежурства по субботам и выезд врача на дом по вызову.

Отдельно оговаривается: совмещение с практикой в частной клинике будет невозможно. Правда, полный запрет совместительства в свободное время выглядит юридически сомнительным.

Врач будет отвечать не за количество принятых пациентов, а за здоровье конкретного человека: знать историю болезни, координировать диагностику и лечение. «Ментальность начнет меняться — это мои пациенты, и я за них в ответе», — пояснила Ракова.

Как будет реализована на практике «ответственность за здоровье», непонятно. Риск такой системы — в показателях эффективности: у врача может появиться стимул улучшать отчётность, а не реальное состояние пациента. Какие показатели введут, пока не сообщили.

Сколько пациентов будет приходиться на одного врача, Ракова не уточнила. Прикреплять население к врачу планируют в «адекватных» количествах. Для этого нужно перераспределить участки, перевести врачей на новый график и повысить оплату труда. Основные процессы обещают настроить к лету.

Пока неизвестно, нужно ли пациентам что-то делать самим: заново прикрепляться к врачу, выбирать участкового или менять его, если контакт не сложится. Также непонятно, сохранится ли возможность записаться к любому свободному терапевту, если свой врач занят или неудобен по времени.

Что уже меняется

Одновременно меняют и путь пациента внутри поликлиники: направления на исследования теперь могут открываться автоматически — до приёма или вовсе без него, на основе данных из медкарты.

Например, если записаться с жалобой на боль в колене, система автоматически откроет направления на рентген и анализы крови, и только по результатам станет ясно, к кому идти — к хирургу или терапевту. Сейчас для этого нужен отдельный приём.

Если вы уже столкнулись с изменениями в работе своей поликлиники — например, вас стали записывать к одному и тому же врачу, изменился порядок направлений на анализы или стало проще/сложнее попасть на приём, — расскажите нам об этом. Особенно полезны конкретные примеры: с корпусом поликлиники, датой обращения и тем, что именно изменилось.