На то, что шаровидные ивы в парке «Ровесник» снова зазеленели, обратил внимание читатель «Зеленоград.ру» Андрей. После прошлогоднего майского снегопада деревья выглядели почти безнадёжно, но теперь на месте обрубков выросла густая зелёная поросль, и ивы снова начали становиться похожими на себя — кудрявыми, как маленькая капуста-брокколи.
Для ивы это не чудо, а характерная способность. Если корни и часть ствола живы, дерево может быстро отрастать от спящих почек — на стволе, у основания или от корневой шейки. Такие почки годами могут почти не проявляться, но после повреждения верхней части дерева просыпаются и дают новые побеги.
У ив вообще большой запас живучести. Их ветки легко укореняются во влажной земле, а после сильной обрезки они часто не погибают, а становятся ниже, гуще и кустовиднее. Молодые побеги растут быстро: им нужно как можно скорее нарастить листья, чтобы снова кормить корни через фотосинтез.
Прежними эти деревья уже не будут, но для шаровидной ивы это не конец, а смена формы. Она снова собирает зелёный шар — только уже из новой поросли.
Природа наломала дров, а потом сама же принялась за ремонт.