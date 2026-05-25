Для ивы это не чудо, а характерная способность. Если корни и часть ствола живы, дерево может быстро отрастать от спящих почек — на стволе, у основания или от корневой шейки. Такие почки годами могут почти не проявляться, но после повреждения верхней части дерева просыпаются и дают новые побеги.

У ив вообще большой запас живучести. Их ветки легко укореняются во влажной земле, а после сильной обрезки они часто не погибают, а становятся ниже, гуще и кустовиднее. Молодые побеги растут быстро: им нужно как можно скорее нарастить листья, чтобы снова кормить корни через фотосинтез.

Прежними эти деревья уже не будут, но для шаровидной ивы это не конец, а смена формы. Она снова собирает зелёный шар — только уже из новой поросли.

Природа наломала дров, а потом сама же принялась за ремонт.