Для жителей это не просто абстрактные даты на информационном щите. Уже сейчас часть парковочных мест заняли штабели бордюров. В начале мая местная жительница пожаловалась на это в управу Крюково: парковаться во дворе стало почти невозможно, а материалы лежат там задолго до того как понадобятся.



Управа ответила, что освободить парковочные места «не представляется возможным» из-за земляных работ, и предложила жителям временно искать другие места.



Спустя две недели корреспондент «Зеленоград.ру» приехал во двор и увидел: бордюры по-прежнему лежат на парковке. Рабочих в момент проверки на объекте не было.



Проблема не только в конкретной парковке и дворе. Она возникает, когда один исполнитель берёт в работу много объектов сразу: материалы завозят заранее, дворы формально находятся «в ремонте» месяцами, но на конкретном участке работы тоже могут не идти месяцами. Издержки такой организации перекладываются на жителей.



А здесь ситуация усугубляется ещё и тем, что работы ведёт не сторонний подрядчик, а сам «Жилищник». Если подрядчиков за сроки и организацию работ контролирует заказчик, то кто контролирует «Жилищник», когда он сам себе и заказчик, и подрядчик?



Редакция «Зеленоград.ру» отправила запрос в ОАТИ: считается ли нарушением хранение бордюров на парковочных местах, можно ли обязать исполнителя освободить хотя бы часть парковки и кто должен оценивать разумность сроков, на которые двор фактически занят стройматериалами.