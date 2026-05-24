Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта 24.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Реконструкция зеленоградских улиц набирает ход. Всего запланировано 11 участков, в том числе Панфиловский проспект, где работы уже идут, но пока не затрагивают проезжую часть.

А вот на аллее Лесные пруды в 6-м микрорайоне уже начали снимать старый асфальт с дороги. Работы сейчас идут возле торгового центра.

Ремонт идёт поэтапно: сначала на одной стороне дороги, затем на другой, с перекрытием небольших участков. После снятия асфальта уложат новые бордюры, а потом новый асфальт.

Работы на участке от Сосновой аллеи до Черного озера планируют завершить до 31 августа. Противоположную часть аллеи — от Чёрного озера до Московского проспекта — работы не затронут.

Кроме Панфиловского проспекта и аллеи Лесные пруды, в список вошли улицы Каменка и Михайловка, Берёзовая аллея, проспект Генерала Алексеева, улица Академика Валиева, дорожно-тропиночная сеть в Парке Победы и несколько небольших проездов.

Работы включают не только ремонт асфальта, но и «комплексное благоустройство» прилегающей территории. Возможно, где-то изменят организацию движения. Что именно будут делать на каждом объекте, пока неизвестно.

К похожим работам последних лет у жителей часто были претензии — к срокам, качеству покрытия и организации прохода. Поэтому редакция «Зеленоград.ру» следит за ремонтом этого года и собирает сообщения от читателей.

