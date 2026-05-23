До конца 2026 года в московском транспорте планируют запустить оплату виртуальной «Тройкой» через NFC на Android-смартфонах. Это должно убрать главное неудобство нынешней виртуальной карты: сейчас пассажиру приходится показывать QR-код турникету или самому сканировать код на валидаторе в автобусе.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на департамент транспорта. По его данным, после обновления пассажир сможет открыть приложение «Метро Москвы», выбрать виртуальную «Тройку» и приложить телефон к считывателю — примерно как пластиковую или банковскую карту.

Сейчас виртуальная «Тройка» тоже работает через приложение «Метро Москвы», но на базе QR-кодов. В метро пассажир должен открыть QR-код на экране телефона и поднести его к считывателю. В наземном транспорте и на части станций МЦД сценарий другой: нужно включить сканирование в приложении, навести камеру телефона на QR-код валидатора и подтвердить оплату.

В теории это тоже заменяет пластиковую карту. На практике такой способ неудобен в потоке: турникет не всегда быстро считывает QR-код с экрана, а в переполненном автобусе трудно встать перед валидатором так, чтобы навести камеру на код.

QR-оплату при этом не собираются отключать. NFC должен стать ещё одним способом оплаты виртуальной «Тройкой», а не заменой остальных вариантов.