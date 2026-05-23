Изменения для водителей и пассажиров автобусов 23 и 24 мая — во время Зеленоградского полумарафона 23.05.2026

Ограничения 23 мая коснулись только въезда на Центральную площадь, а в первой половине дня 24 мая, ограничения затронут и общественный транспорт, и автомобилистов: автобусы начнут менять маршруты с 08:20, автомобильные перекрытия — с 09:00.

По интерактивной карте можно заранее посмотреть, где не проехать во время забега: https://clck.ru/3TnReP

Что уже закрыто в субботу 23 мая

Въезд и парковка на Центральной площади недоступны с полуночи 23 мая до 15:00 24 мая. Сейчас здесь монтируют стартово-финишный городок полумарафона.

Пункт проката вело- и электромобилей при КЦ 24 мая будет работать с 15:00 часов.

Автобусы в воскресенье 24 мая

С 08:20 до конца мероприятия:

  • е41, 1, 1а и 400 вместо Савелкинского проезда в обе стороны пойдут по улице Юности

  • 3, 9, 11, 19, 32 и 32к вместо Центрального проспекта и Солнечной аллеи в обе стороны пойдут по Панфиловскому проспекту

  • 29 вместо Центрального проспекта и Солнечной аллеи пойдет по Панфиловскому проспекту до остановки «Северная»

  • 31 не будет работать с 08:30 до 11:00, а затем вместо Озерной аллеи пойдет по Савелкинскому проезду и Сосновой аллее

  • 2 и 2к не будут работать до 11:00

В сообщении управы также сказано, что после 11:00 движение общественного транспорта может возобновиться по трем полосам в направлении Центрального проспекта. По Сосновой аллее в сторону 7-го микрорайона автобусы во время забега будут идти по крайней левой полосе.

Автомобили в воскресенье 24 мая

По графику организаторов, с 09:00 перекроют несколько участков в центре и рядом с трассой забега. Время открытия разное: часть улиц должны открыть в 11:00, часть — позже.

Ограничения указаны для таких участков:

  • Центральный проспект — от Яблоневой аллеи до Солнечной аллеи, с 09:00 до 11:00

  • Солнечная аллея — от Центрального проспекта до дома 1 строения 8 по площади Шокина, с 09:00 до 11:00

  • Савелкинский проезд — от Сосновой аллеи до Центрального проспекта, с 09:00 до 12:00

  • Озерная аллея — от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, с 09:00 до 12:15

  • боковой проезд Центрального проспекта — от дома 4 до дома 5 по Георгиевскому проспекту, с 09:00 до 12:30

  • Сосновая аллея в сторону Озерной аллеи — от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, с 09:00 до 12:00

  • Березовая аллея — от Центрального проспекта до корпуса 451, с 09:00 до 12:30

Для жителей 3-го микрорайона выезды из домов организуют через дворы на Яблоневую аллею, улицу Юности или Московский проспект.

Выезд из дворов корпусов 438-442, 445-447, 457, 458 будет около корпуса 451 по Березовой аллее в сторону улицы Летчика Полагушина.

У ФОК «Савелки» есть парковка, но организаторы отдельно предупреждают: в 09:00 выезд с нее закроют до 13:00.

Жителей также просят не оставлять машины на Центральной площади и на улицах, по которым пройдет трасса полумарафона. На городских объявлениях указано, что оставленные машины могут переместить.

Перед поездкой лучше свериться с интерактивной картой перекрытий По карте организаторов можно заранее посмотреть, где не проехать во время забега: https://clck.ru/3TnReP и проверить маршрут автобуса: часть ограничений зависит от времени, а движение будут возвращать постепенно.

Вы также можете ещё присоединиться к самому забегу, зарегистрировавшись непосредственно перед стартом, на Центральной площади, приходите заранее: https://zelrun.com/half2026

Другой вариант участия — поддержать спортсменов на трассе. Для этого не нужно регистрироваться или быть частью команды: можно просто выйти к трассе, помахать участникам, улыбнуться, похлопать, покричать слова поддержки или пошуметь любым безопасным способом.

Метки:
спорт, общественный транспорт, изменение движения транспорта, бег, полумарафон
