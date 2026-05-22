На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок 22.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Основные работы пока идут не на дороге, а в пешеходных зонах: снимают плитку, меняют бордюры, делают временные проходы. Проезжую часть пока не ремонтируют, но отдельные участки могут кратковременно перекрывать для заезда техники и подвоза материалов.

С расширением работ неудобств для жителей станет больше. При этом одна из жалоб уже дала результат: парковку, занятую строительным городком, временно освободили.

Где идут работы

Сейчас на Панфиловском проспекте работают четыре бригады. Они находятся на нескольких участках:

— у ТЦ «Ольга» и корпуса 1104

— вблизи корпуса 1145с1

— со стороны 10-го микрорайона, у остановки «Октябрьская»

— рядом с РТС

— у 2-го микрорайона, возле корпуса 200

У ТЦ «Ольга» — корпус 1104 — продолжают готовить участки под установку новых бордюрных камней. В ближайшие дни здесь должны начать их монтаж. В сквере 60-летия Победы рядом с ТЦ продолжают демонтировать плитку: на одних участках покрытие ещё снимают, на других уже готовят траншеи под новые бордюры.

Жители добились освобождения занятой строителями парковки

Отдельная история — парковка у корпуса 2002 рядом с «Пятёрочкой». Жители жаловались, что строительный городок занял места, хотя работы на этом участке ещё не начались.

Сейчас парковку освободили — но, по словам подрядчика, временно: когда работы дойдут до этой территории, ориентировочно в июле, стройгородок снова разместят там.

Подрядчик не подтверждает, что повредил кабель у корпуса 1145

Ранее некоторые СМИ сообщили, что при работах по благоустройству был повреждён силовой кабель, питающий корпус 1145. Представитель подрядчика эту версию не подтверждает.

«Мы признаём, что в первый день работ повредили кабель у корпуса 1103. Тогда у нас ещё не было на руках геоподосновы, за это нас оштрафовали. Но у корпуса 1145 геоподоснова уже была, мы всё проверяли и рядом с сетями работали вручную. Мы не могли там что-то повредить», — рассказал представитель подрядчика.

По его словам, из управы ему сообщили, что в ситуации у корпуса 1145 разобрались. Что именно установили, из этого объяснения непонятно.

Рабочих и техники станет больше

Подрядчик предупреждает, что с расширением работ на проспекте станет больше техники и рабочих.

«Мы будем стараться, чтобы не было задержек. Но, к сожалению, такая вероятность есть, потому что проект долгое время находился на согласовании. Сейчас будем вкладывать сюда все силы, чтобы успеть. Но, возможно, работы с проезжей частью затянутся», — рассказал представитель подрядчика.

При этом до сих пор непонятно, что именно должно измениться после благоустройства: редакция «Зеленоград.ру» по-прежнему ждёт от заказчика согласованный проект благоустройства.

Метки:
ремонт и строительство дорог, панфиловский проспект
