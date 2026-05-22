Для зеленоградцев это важная точка маршрута: сюда приходят электрички из Крюково, а дальше многие пересаживаются на метро.
Главное изменение после ремонта — новая интеграция вокзала с метро и другими видами транспорта. Пересадки организовали в едином «тёплом контуре» по принципу «сухие ноги». То есть пассажиры должны меньше ходить по улице и пользоваться более прямыми переходами.
После реконструкции на Ленинградском вокзале изменилась система входов и выходов. Рассчитывают, что это увеличит пропускную способность и равномернее распределит пассажирские потоки.
Зоны ожидания стали больше в три раза, а количество мест для сидения выросло с 700 до более чем тысячи. На вокзале также обновили инженерные системы, освещение и вентиляцию — внутри должны поддерживать температуру 22-25 градусов круглый год.
Ещё одно заметное изменение — цифровая навигация. На вокзале установили больше 220 цифровых элементов информирования. Система должна показывать изменения в расписании в реальном времени и помогать строить маршруты внутри вокзала.
На вокзале также появились или обновились сервисы для разных пассажиров: для семей с детьми, зоны тихого ожидания, пространство для пассажиров с животными, бизнес-зал и отдельное помещение для работы.
Исторический облик здания, по сообщению мэра, сохраняли отдельно: убирали поздние слои отделки, восстанавливали цветовые решения и архитектурные элементы. В интерьерах сделали два огромных мозаичных панно с видами Москвы и Петербурга общей площадью больше 800 квадратных метров.
Реконструкцию транспортного узла «Площадь трёх вокзалов» продолжат. Следом будут реконструировать Ярославский вокзал. Вскоре рядом начнут строить вокзал для ВСМ — скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Через 15 лет пассажиропоток здесь вырастет с 350 тысяч до полумиллиона человек в день.
Если вы уже проезжали через обновлённый Ленинградский вокзал, расскажите, о впечатлениях.