Зоны ожидания стали больше в три раза, а количество мест для сидения выросло с 700 до более чем тысячи. На вокзале также обновили инженерные системы, освещение и вентиляцию — внутри должны поддерживать температуру 22-25 градусов круглый год.

Ещё одно заметное изменение — цифровая навигация. На вокзале установили больше 220 цифровых элементов информирования. Система должна показывать изменения в расписании в реальном времени и помогать строить маршруты внутри вокзала.

На вокзале также появились или обновились сервисы для разных пассажиров: для семей с детьми, зоны тихого ожидания, пространство для пассажиров с животными, бизнес-зал и отдельное помещение для работы.

Исторический облик здания, по сообщению мэра, сохраняли отдельно: убирали поздние слои отделки, восстанавливали цветовые решения и архитектурные элементы. В интерьерах сделали два огромных мозаичных панно с видами Москвы и Петербурга общей площадью больше 800 квадратных метров.

Реконструкцию транспортного узла «Площадь трёх вокзалов» продолжат. Следом будут реконструировать Ярославский вокзал. Вскоре рядом начнут строить вокзал для ВСМ — скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Через 15 лет пассажиропоток здесь вырастет с 350 тысяч до полумиллиона человек в день.

