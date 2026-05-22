Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта 22.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Для зеленоградцев это важная точка маршрута: сюда приходят электрички из Крюково, а дальше многие пересаживаются на метро.

Главное изменение после ремонта — новая интеграция вокзала с метро и другими видами транспорта. Пересадки организовали в едином «тёплом контуре» по принципу «сухие ноги». То есть пассажиры должны меньше ходить по улице и пользоваться более прямыми переходами.

После реконструкции на Ленинградском вокзале изменилась система входов и выходов. Рассчитывают, что это увеличит пропускную способность и равномернее распределит пассажирские потоки.

Зоны ожидания стали больше в три раза, а количество мест для сидения выросло с 700 до более чем тысячи. На вокзале также обновили инженерные системы, освещение и вентиляцию — внутри должны поддерживать температуру 22-25 градусов круглый год.

Ещё одно заметное изменение — цифровая навигация. На вокзале установили больше 220 цифровых элементов информирования. Система должна показывать изменения в расписании в реальном времени и помогать строить маршруты внутри вокзала.

На вокзале также появились или обновились сервисы для разных пассажиров: для семей с детьми, зоны тихого ожидания, пространство для пассажиров с животными, бизнес-зал и отдельное помещение для работы.

Исторический облик здания, по сообщению мэра, сохраняли отдельно: убирали поздние слои отделки, восстанавливали цветовые решения и архитектурные элементы. В интерьерах сделали два огромных мозаичных панно с видами Москвы и Петербурга общей площадью больше 800 квадратных метров.

Реконструкцию транспортного узла «Площадь трёх вокзалов» продолжат. Следом будут реконструировать Ярославский вокзал. Вскоре рядом начнут строить вокзал для ВСМ — скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Через 15 лет пассажиропоток здесь вырастет с 350 тысяч до полумиллиона человек в день.

Если вы уже проезжали через обновлённый Ленинградский вокзал, расскажите, о впечатлениях.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Семейный фестиваль «Гаражка» — 31 мая на территории ресторана Nikol’sky гостей ждет культурный, активный, веселый и умный досуг Новости
На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок Новости
Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта Новости
На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове Новости
Праздники двора пройдут с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
Большую анимационную программу для детей и подростков обещают на праздниках двора с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
У огарей на Дунькином пруду появились утята Новости
Черепашки снова вышли на альпийскую горку в микрорайоне МЖК — их просят не брать в руки Новости
Пыль от ремонта школ начали поливать водой после публикации «Зеленоград.ру». Но это не помогает Новости
Музыканты и болельщики выйдут поддержать участников Зеленоградского полумарафона. Вы тоже можете присоединиться Новости
Жара открыла пляжный сезон раньше официальной даты. Проверили, как водоёмы готовы к лету Новости
Палатку по продаже клубники поставили на площади Юности. Она будет единственной в городе Новости
ЕМИАС обновят почти за 1,5 миллиарда рублей: что изменится для пациентов и врачей Новости
Котики и пряники — благотворительный мастер-класс в пользу питомцев котокафе проведут 24 мая в 4-м микрорайоне Новости
Донорские субботы становятся традицией и приносят много добра — 23 и 30 мая желающих помочь снова ждут в больнице Кончаловского Новости
Скидки -20% на все меню в «Папа Джонс» Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Каникулы для детей: спорт, творчество и отдых Реклама
Учитель-логопед школы в 14-м микрорайоне победила на конкурсе «Педагоги года Москвы» Новости
Семейный досуг выходного дня в парке — шатер чтения, творчества и интерактивов на Школьном озере открывает сезон 23 мая Новости
Детский сад «Теремок» приглашает на день открытых дверей Новости
На беговую разминку с призами приглашают организаторы Зеленоградского полумарафона Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на полезные прогулки по лесу с экскурсоводом — первая состоится 21 мая в 5-м микрорайоне Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 30 мая на веранде фудмола «Станция» Новости
Чёрное озеро официально закрыли для посещений. Но физически перекрыть проходы не получается Новости
Самокатчик получил три года условно за аварию, в которой тяжело пострадала его пассажирка Новости
Ретро-концерт организуют в пятницу вечером в 15-м микрорайоне Новости
На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» — знаменитую историческую драму о любви и долге в интерпретации Кирилла Серебренникова Новости
Картинки с выставки: как наряжались местные крестьянки в прошлом веке Истории
Жителям Солнечногорска выплатят компенсации за машины, повреждённые при атаке БПЛА. Как быть москвичам, непонятно Новости
Сиреневый фестиваль в Шахматово — в выходные в усадьбе Блока пройдет красивый праздник с концертной и театральной программой Новости
Детский велофестиваль — 23 мая в 15-м микрорайоне Новости
Болезнь легче предупредить, чем лечить Реклама
Главу управы Крюково освободили от должности Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру