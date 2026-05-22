Гостей ждут веселые игры, конкурсы и ведущие интерактивов в образах героев мультфильмов. Можно весело встретить лето и каникулы :)
Мероприятия пройдут в 1-м, 6-м, 9-м, 10-м и 18-м микрорайонах. Они начнутся в 16:00 и продлятся около двух часов.
В программе:
— выступления музыкальных и танцевальных коллективов
— конкурс поделок (рисунки, открытки, рукоделие, декоративно-прикладное творчество) на тему «Добрые соседи»
— анимационная программа для детей и взрослых
График проведения добрососедских дней:
25 мая (понедельник) 16:00
спортивная площадка у корпуса 930
26 мая (вторник) 16:00
Школьное озеро, сцена
27 мая (среда) 16:00
спортивная площадка у корпуса 622
28 мая (четверг) 16:00
спортивная площадка у корпуса 165
Стиль этого праздника обозначен — вечеринка стиляг.
29 мая (пятница) 16:00
дворовая территория у корпуса 1804б
Мероприятие организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Вход свободный.