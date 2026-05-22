Черепашки снова вышли на альпийскую горку в микрорайоне МЖК — их просят не брать в руки 22.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В солнечную погоду они выбираются из воды и подолгу сидят на камнях: для водных черепах это не просто отдых, а способ прогреться после воды.

Это декоративные водные черепахи — вроде красноухих или близких к ним видов, которых часто заводят дома, а потом передают в живые уголки или, что хуже, выпускают в пруды. Но маленькая черепашка из зоомагазина со временем может вырасти до 20-30 сантиметров и жить десятки лет.

«Черепахи появились в МЖК около десяти лет назад. Первая среднеазиатская черепашка появилась случайно: её заметили в маленьком пруду и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Потом поголовье черепах в МЖК стало прирастать. «Приносят, дарят, привозим из Москвы», — рассказывал председатель МЖК Александр Раповский.

Панцирь у черепахи — не отдельный «домик», а часть скелета. С ним срослись рёбра и позвоночник, поэтому трещины и удары по панцирю — серьёзная травма. Поэтому черепах не стоит брать в руки, перекладывать с места на место.

На горке уже поставили таблички с просьбой не брать черепах в руки. Вся территория микрорайона находится под видеонаблюдением. Тем более в МЖК уже была своя черепашья криминальная хроника: черепашек крали и травмировали — тогда тоже проверяли записи видеонаблюдения.

Сейчас черепашки снова на месте, но рыбок, которых обычно запускают в пруд наверху горки, пока не видно. Их обещают привезти позже.

