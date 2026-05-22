Типичная для последних лет история происходит в 9-м микрорайоне, где идет капитальный ремонт здания школы 719. В ходе ремонта почти всё здание демонтируют, при этом в воздух летит столько вредной строительной пыли, что это похоже на дым и жители вызывают пожарных.
Редакция «Зеленоград.ру» обратилась сразу в несколько организаций и надзорных ведомств. Первым отреагировало Объединение административно-технических инспекций Москвы. На следующий день после нашей публикации — в понедельник, 19 мая — в школе провели обследование.
«Выявлено проведение ремонтных работ без принятия мер по предотвращению поступления пыли в атмосферный воздух, — заключили в ОАТИ. — В отношении должностного лица АНО „РГТ“ [заказчика капремонта] применяются меры».
О характере этих мер не сообщается. Но в результате со вторника, 20 мая, на месте работ «для предотвращения пыления осуществляется полив технической водой».
Однако жители соседних домов действенность этих мер не подтверждают: «Вчера пылища была у корпуса 918. Ребёнок сказал, что это за дым», «Подтверждаю! Я думала туман между школой и 918! Ан нет, пыль. И все это в окна! И так дышать нечем, жара», «Они забор обтянули противопыльной сеткой, но это не спасет, так как пыль летит вся намного выше! Так что, считай, ничего они и не сделали», — пишут в районном чате.
О других способах борьбы с пылью, которые применялись в ремонтируемых школах Зеленограда после аналогичных жалоб, в ОАТИ ничего не сообщили. А именно: об установке пылезащитных сеток (причем, по периметру фасада, а не на заборе), об использовании мусоросбросов и применении инструментов с пылеудалением. Также в зоне производства работ могут проводить мониторинг состояния атмосферного воздуха. Подождем ответов от других ведомств: комитета по строительному надзору, департамента капремонта и префектуры.
На следующей неделе обещают значительное похолодание и дожди, так что к техническому поливу добавится природный.
Куда самостоятельно сообщить о подобных нарушениях: https://www.zelenograd.ru/news/62181/#block143065