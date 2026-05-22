Редакция «Зеленоград.ру» обратилась сразу в несколько организаций и надзорных ведомств. Первым отреагировало Объединение административно-технических инспекций Москвы. На следующий день после нашей публикации — в понедельник, 19 мая — в школе провели обследование.

«Выявлено проведение ремонтных работ без принятия мер по предотвращению поступления пыли в атмосферный воздух, — заключили в ОАТИ. — В отношении должностного лица АНО „РГТ“ [заказчика капремонта] применяются меры».

О характере этих мер не сообщается. Но в результате со вторника, 20 мая, на месте работ «для предотвращения пыления осуществляется полив технической водой».