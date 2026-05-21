Один контракт — почти на 1 млрд рублей — касается диагностических сервисов и отдельных компонентов системы. Второй — на 480 млн рублей — предусматривает модернизацию пользовательских и программных интерфейсов.

Вместе это почти 1,5 млрд рублей на обновление системы, с которой пациенты чаще всего сталкиваются при записи к врачу, а врачи — в ежедневной работе с медицинскими данными.

Для пациентов

Один из блоков касается удалённого приёма. Нынешний интерфейс не позволяет чётко разграничивать очные приёмы и онлайн-консультации. Из-за этого и регистратор, и врач не всегда заранее понимают, кто придёт в кабинет, а кто подключится из дома. Это создаёт ошибки при оформлении записей и работе с пациентами.

Отдельно планируют доработать регистрацию пациентов без полиса ОМС. Сейчас в системе нет возможности оперативно регистрировать таких пациентов, что создаёт сложности при экстренных обращениях, вакцинации, профилактических осмотрах и других сценариях оказания медпомощи. После обновления такие случаи должны встроить в общий цифровой контур ЕМИАС.

Ещё одно направление — медицинские справки. В системе хотят автоматизировать подачу и обработку заявок, создание электронных документов, а также назначение инструментальных исследований с автоматической отправкой направлений пациентам через личные кабинеты.

Для врачей

Часть изменений касается работы врачей с пациентами. Для терапевтов, врачей общей практики и кардиологов хотят внедрить инструменты оценки вероятности ишемической болезни сердца. Сейчас единой методики в системе нет: из-за этого одним пациентам могут назначать лишние исследования, а у других — не замечать риск заболевания.

Для онкологов должны появиться новые инструменты сопровождения пациентов: доступ к истории участков, управление статусами мониторинга, работа с профильными регистрами и протоколами, а также шаблоны пакетных назначений при диспансерном наблюдении. Это нужно, чтобы врачи не формировали повторяющиеся назначения вручную каждый раз заново.

Отдельные доработки предусмотрены для ведения беременных, недоношенных детей и паллиативных пациентов. В системе хотят сделать более сквозное цифровое сопровождение — от первого осмотра и наблюдения до последующих этапов медицинской помощи. Для беременных также предусмотрено агрегирование данных о течении беременности, контроль состояния плода и интеграция результатов кардиотокографии — КТГ — с возможностью хранения и расшифровки в ЕМИАС.

Ещё один блок касается диагностических исследований. Планируется интеграция данных ЭКГ, мониторирования артериального давления, автоматизация их обработки и формирования заключений. Также в документации упоминаются технологии распознавания текста в аудио- и графической информации без использования внешних сервисов.

Отдельно доработают психиатрическую помощь. В ЕМИАС планируют ограничить доступ к психиатрической документации: сейчас она может быть доступна в системе шире, чем того требует врачебная тайна. Также в документации упоминается автоматизация работы детских психиатров при оказании специализированной помощи несовершеннолетним, включая фиксацию признаков суицидального и самоповреждающего поведения.

Что будет с самой системой

Техническое задание предусматривает отказ от Oracle — американской базы данных, на которой работает часть системы. В условиях импортозамещения её использование стало проблемным. ЕМИАС должны перевести на программное обеспечение из реестра Минцифры.

Это не первое крупное обновление ЕМИАС за последнее время. В 2025 году московские структуры уже объявляли закупки, связанные с безопасностью и технической проверкой системы. Это происходило после сообщений о возможном несанкционированном доступе к медицинской информационной системе. Общая начальная цена двух таких закупок составляла более 660 млн рублей.

Работы по обоим крупным контрактам рассчитаны примерно на два года. Обновления будут тестировать на пилотных медицинских организациях и только после проверки запускать в работу.