«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)
Семейная комедия — продолжение истории Маши и коварной Няни, которая на этот раз пытается испортить школьный выпускной. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Богатыри» (6+)
В широком прокате — показ отечественной киносказки. Восьмилетний Ваня становится главным помощником гостей из прошлого — богатырей Ратибора и Федора — с важной миссией: не допустить воскрешения страшного колдуна в современном мегаполисе. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
Только в Отраде в выходные покажут еще одну детскую новинку
*"Следствие ведут овечки" (6+)
Детектив с Хью Джекманом в главной роли расскажет историю начитанных овечек, которые проводят собственное расследование трагедии пастуха. Посмотреть можно в субботу и воскресенье.
Только в Зеленопарке покажут еще одну новинку для подростков
*"Чао" (аниме, 12+)
Предпоказ японской анимационной истории любви скромного инженера и принцессы подводного царства можно посмотреть в субботу, 23 мая, в 17:00.
«Тень» (6+)
В широком прокате — мультфильм про приключение бродячего кота Скотти и домашней кошки по имени Тень. Сеансы в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке.
В прокате также остается несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад в «Родителях Зеленограда» и ранее.
Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.