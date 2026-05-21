Ирина Владимировна Геращенко из школы 1151 стала педагогом года в номинации «Учитель-дефектолог Москвы». Она единственная представляла Зеленоград в финале конкурса, пройдя все напряженные предварительные туры.
Ирина Владимировна работает логопедом в дошкольном отделении (корпус 1452). Её педагогический стаж — 17 лет, она закончила Московский гуманитарный институт по специальности логопедия.
«Участие в конкурсе — это возможность расти, делиться и вдохновлять, — рассказывала сама Ирина Владимировна. — Это возможность не только представить свой опыт, но и стать частью профессионального сообщества, где ценятся развитие, сотрудничество и искренняя преданность делу. Я верю, что каждый ребёнок способен развиваться, если рядом есть взрослый, который понимает, поддерживает и направляет. В своей работе я помогаю детям находить путь к общению, к пониманию себя и окружающего мира».
В школе педагогу устроили овацию. Там не стали скрывать эмоций и написали, что «в стенах школы царила атмосфера всеобщего ликования». Директор и педагогический коллектив выразили Ирине Геращенко «восхищение и гордость за её высокие достижения».