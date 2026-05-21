Ирина Владимировна работает логопедом в дошкольном отделении (корпус 1452). Её педагогический стаж — 17 лет, она закончила Московский гуманитарный институт по специальности логопедия.

«Участие в конкурсе — это возможность расти, делиться и вдохновлять, — рассказывала сама Ирина Владимировна. — Это возможность не только представить свой опыт, но и стать частью профессионального сообщества, где ценятся развитие, сотрудничество и искренняя преданность делу. Я верю, что каждый ребёнок способен развиваться, если рядом есть взрослый, который понимает, поддерживает и направляет. В своей работе я помогаю детям находить путь к общению, к пониманию себя и окружающего мира».