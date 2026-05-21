С началом сезона плановых отключений горячей воды активизировались мошенники: они рассылают сообщения якобы от управляющих компаний с предложением проверить график отключений по ссылке.

Ссылка ведёт на поддельный сайт, внешне похожий на официальный портал, где пользователям предлагают ввести персональные данные и пароль от «Госуслуг». В некоторых случаях вместо ссылки присылают файл — якобы с графиком или новым приложением ЖКХ, — внутри которого находится вредоносная программа.

Мошенники стараются делать подделки более качественными — макет сайта, адрес ссылки, окно входа в «Госуслуги» — очень похожи на реальные. Главный признак обмана: никакой сервис проверки графика отключений не запрашивает данные банковской карты, коды из СМС или пароль от «Госуслуг».

График отключений в вашем доме можно узнать самостоятельно на сайте мэрии: https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/grafik-otklucheniya-goryachei-vodi/ — вводить пароли там не нужно.

В Зеленограде отключения начнутся 26 мая — с 8, 9, 10, 11 и 12 микрорайонов.