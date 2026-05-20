Вечером в пятницу, 22 мая, в Зеленограде проведут шейкаут-ран перед полумарафоном Zelrun, который состоится в воскресенье. Это лёгкая беговая разминка для всех, кто хочет пробежаться по городу перед стартом.

Участников разделят на две группы: 10 км в темпе 5:30—6:00 и 6 км в темпе 6:30—7:00. Сбор — у ресторана «Арво» в Савёлкинском проезде, 10, с 19:00 до 19:20. Разминка начнётся в 19:20, старт — в 19:30. Вещи можно будет оставить у организаторов, но лучше приходить сразу в беговой экипировке.

В программе — моментальные фотографии, призы от «Спорт-Марафона», бонус от ресторана «Арво» и общение. Участие бесплатное, нужна регистрация: https://clck.ru/3Tk8KW

Онлайн-регистрация на Зеленоградский полумарафон, который пройдёт 24 мая, уже закончилась, но присоединиться к числу участников забега на 10 и 21 километр можно будет непосредственно перед стартом, на Центральной площади, приходите заранее: https://zelrun.com/half2026