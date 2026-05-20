Майский Зеленоград всё чаще появляется на картинах местных художников: цветущие яблони в МЖК, тюльпаны в 16-м микрорайоне, городские виды и парки. Город сам становится мастерской — а пленэры постепенно превращаются в летний уличный досуг.
Зеленоградская художница Татьяна Квашнина опубликовала работу с цветущими яблонями Недзвецкого в микрорайоне МЖК. «Это было так чудесно, аромат цветущих яблонь был просто волшебным!» — написала она на своей странице. Там же художница встретила коллегу по Союзу художников Зеленограда Зинаиду Данилову.
Ещё одну майскую работу показала Ольга Ефимова. Она рисовала в 16-м микрорайоне: на картине — тюльпаны, одуванчики и купола нового храма. Художница написала, что вышла на пленэр солнечным утром и обратила внимание на тюльпаны, высаженные в парке.
Научиться рисовать с натуры этим летом могут все желающие. Школа 853 открыла запись на летнюю пленэрную практику для детей от 8 лет и взрослых. Участников ждут выездные занятия в парках Зеленограда, по три часа каждое. Записаться можно через mos.ru в разделе «Запись в кружки и спортивные секции». В июне предусмотрены несколько абонементов — от двух до пяти дней.
- Подробности: 8-916-871-11-38 (Наталия Сергеевна)