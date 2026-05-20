«На период проведения работ по благоустройству зоны отдыха „Черное озеро“ вход на территорию запрещен», — сообщила управа района Савёлки. Рабочие укрепили часто падающие ограждения и повесили предупреждения. Но эти меры не останавливают отдыхающих — жители продолжают проходить к воде, купаться и загорать прямо возле стройки.
Полностью перекрыть территорию сложно. Со стороны дороги можно зайти через въезды, которые оставили для техники. Ещё один проход остаётся со стороны леса: по словам рабочих, жёсткое ограждение там невозможно установить из-за деревьев, а обычная сетка людей не останавливает.
«Мы делаем замечания, просим уйти, но больше от нас ничего не зависит. На территории работает трактор, вокруг идёт ремонт. Это неприятно для отдыха, а главное, небезопасно. Но люди продолжают приходить с детьми. И ведь совсем недавно в 20-м микрорайоне погиб ребенок, упавший в механизм трактора. Выполняя свою работу, мы можем не успеть уследить за детьми и отдыхающими. Убедительно просим не находиться в зоне работ — для вашей же безопасности», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на месте.
После выходных — всё в мусоре
По словам сотрудника «Жилищника», к Чёрному озеру в выходные приходят семьями и компаниями. Некоторые не только попадают на закрытую территорию, но и оставляют после себя мусор.
«Жители отрывают запрещающие таблички, обходят ограждения даже там, где это непросто. А после выходных весь пляж был усыпан бутылками от пива и водки».
Благоустройство заметно продвинулось
На прошлой неделе здесь готовили основания для детских и спортивных площадок, сейчас на этих участках уже заканчивают укладывать асфальт. После этого на площадки завезут оборудование, а затем уложат резиновое покрытие.
«Когда полностью закончим с площадками, перейдём к пешеходным дорожкам. Сначала нужно завезти всё тяжёлое оборудование на площадки, чтобы потом не повреждать дорожки. Поэтому всё делаем поэтапно. В самом конце приступим к благоустройству пляжа», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру».
По проекту возле Чёрного озера должны обновить покрытия, заменить оборудование детской и спортивной зон, отремонтировать мостик для схода в воду, установить малые архитектурные формы. Также запланированы тренажёры, теннисный стол и волейбольная стойка с сеткой. Пляж переделают так, чтобы песок не сползал в воду.
По словам рабочих, благоустройство идёт даже с опережением графика. Завершить работы планируют в срок — к 30 июля.