«На период проведения работ по благоустройству зоны отдыха „Черное озеро“ вход на территорию запрещен», — сообщила управа района Савёлки. Рабочие укрепили часто падающие ограждения и повесили предупреждения. Но эти меры не останавливают отдыхающих — жители продолжают проходить к воде, купаться и загорать прямо возле стройки.

Полностью перекрыть территорию сложно. Со стороны дороги можно зайти через въезды, которые оставили для техники. Ещё один проход остаётся со стороны леса: по словам рабочих, жёсткое ограждение там невозможно установить из-за деревьев, а обычная сетка людей не останавливает.

«Мы делаем замечания, просим уйти, но больше от нас ничего не зависит. На территории работает трактор, вокруг идёт ремонт. Это неприятно для отдыха, а главное, небезопасно. Но люди продолжают приходить с детьми. И ведь совсем недавно в 20-м микрорайоне погиб ребенок, упавший в механизм трактора. Выполняя свою работу, мы можем не успеть уследить за детьми и отдыхающими. Убедительно просим не находиться в зоне работ — для вашей же безопасности», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на месте.