До конца лета каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 17:00 гости Озеропарка смогут принять участие в активных и спокойных играх, чтении вслух и викторинах, а также особенных встречах с интересными людьми на открытом воздухе.

Каждые выходные — чтение, игры и творчество.

Акцентные мероприятия будут анонсироваться отдельно.

Нужно учитывать и актуальную погоду — какие-то события очень зависят от дождя и ветра.

Площадка библиотек отмечена возрастным ограничением 0+, приглашают всей семьей.

Озеропарк расположен у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Площадку организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.