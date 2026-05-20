До конца лета каждую субботу и воскресенье с 13:00 до 17:00 гости Озеропарка смогут принять участие в активных и спокойных играх, чтении вслух и викторинах, а также особенных встречах с интересными людьми на открытом воздухе.
- Каждые выходные — чтение, игры и творчество.
- Акцентные мероприятия будут анонсироваться отдельно.
- Нужно учитывать и актуальную погоду — какие-то события очень зависят от дождя и ветра.
- Площадка библиотек отмечена возрастным ограничением 0+, приглашают всей семьей.
Озеропарк расположен у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Площадку организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.
