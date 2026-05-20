Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 30 мая на веранде фудмола «Станция» 20.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Проект «Встреча» @vstrecha_market традиционно соберет в одном месте лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города все самое

Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, украшения, керамику, парфюм, аксессуары, декор для дома, посуду из дерева и стекла, аксессуары для детей и взрослых, одежду, игрушки, 3D-изделия и сладости.

Для посетителей подготовили развлекательную программу:

  • Летнюю фотозону

  • Роспись хной по телу «мехенди»

  • Живое звучание скрипки и фортепиано

  • Благотворительная акция помощи котикам

  • Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры «Станции»

В субботу, 30 мая, с 11:00 до 20:00 приходите к гастрономическому центру «Станция» на Крюковской площади (адрес: улица Панфилова, дом 11) — встречать лето на свежем воздухе, пить лимонад, слушать музыку, собирать модный лук и просто наслаждаться общением.

ярмарки, уличная торговля, гастрономический центр станция, маркет «встреча»
