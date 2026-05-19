Крюково — крупнейший район Зеленограда, в который входят микрорайоны с 14 по 23-й. Управа занимается районными вопросами, в том числе ЖКХ, благоустройством, встречами с жителями и взаимодействием с городскими службами.

Журавлев возглавлял управу Крюково с ноября 2015 года. До этого он уже исполнял обязанности главы управы, а ещё раньше работал первым заместителем главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Журавлеву на днях исполнится 53 года, он родился в Курске. Десять лет служил в Вооруженных силах, окончил Военно-воздушную инженерную академию по специальности «авиационное радиоэлектронное оборудование». Затем работал в ОАО «Зеленоградское спецавтохозяйство», где был начальником отдела развития и генеральным директором. В 2012 году его назначили первым заместителем главы управы района Крюково.

Кто будет назначен новым главой управы Крюково, официально пока не сообщалось. Ранее обязанности главы управы в отсутствие Журавлева исполнял его первый заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства Дмитрий Григорьев, в управе он работает уже десять лет, а до этого был начальником инженерно-технического отдела районного «Жилищника».