Две ЭЗС появились на парковке рядом с автобусной остановкой, возле корпуса 534. Судя по маркировке, это DC-станции мощностью до 150 кВт. На ней два кабеля — CCS Combo 2 и GB/T, то есть зарядка подходит как для машин с европейским разъёмом, так и для части электромобилей китайского рынка.
Внешне станции выглядят готовыми к работе, но подсветка у них горит белым цветом, а это означает, что станции не работают.
На горячей линии службы поддержки корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что станции пока не включены в реестр. Когда они заработают, там не уточнили.
Обычно на местах возле ЭЗС запрещают парковку машин с топливным двигателем, но пока соответствующих знаков на парковке не видно.
Для таких станций проекта «Энергия Москвы» действует тариф около 20 рублей за киловатт-час. Для зарядки нужно скачать приложение по QR-коду, авторизоваться, выключить электромобиль и подключить его к станции кабелем. После этого в приложении надо выбрать станцию, коннектор и начать зарядку. Завершать сессию также нужно через приложение.
Узнаем, когда станции заработают и вернёмся с ответом.