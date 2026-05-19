Всех юных любителей велосипедов и самокатов, а также их родителей, приглашают сообща устроить веселые старты в субботу утром. Кроме организации заездов, обещают анимационную программу и бои роботов.
Заезды будут организованы для разных возрастов:
- «Родитель и малыш» для самых маленьких участников
- дети 3-5 лет
- дети 6-8 лет
- дети 9-12 лет
К участию допустят только велосипеды и самокаты (без электродвигателей).
Гостей ждет веселая анимационная программа и шоу «Бои роботов» от клуба программирования и робототехники «РобоБит».
- Велофестиваль состоится 23 мая (это суббота) на бульварной зоне Михайловского пруда (недалеко от корпуса 1504)
- Регистрация участников — с 10:30. Начало заездов — 11:00
Велопраздник организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Год назад победителей заездов награждали кубками, медалями, грамотами и приятными призами.
