Всех юных любителей велосипедов и самокатов, а также их родителей, приглашают сообща устроить веселые старты в субботу утром. Кроме организации заездов, обещают анимационную программу и бои роботов.

Заезды будут организованы для разных возрастов:

«Родитель и малыш» для самых маленьких участников

дети 3-5 лет

дети 6-8 лет

дети 9-12 лет

К участию допустят только велосипеды и самокаты (без электродвигателей).

Гостей ждет веселая анимационная программа и шоу «Бои роботов» от клуба программирования и робототехники «РобоБит».

Велофестиваль состоится 23 мая (это суббота) на бульварной зоне Михайловского пруда (недалеко от корпуса 1504)

Регистрация участников — с 10:30. Начало заездов — 11:00

Велопраздник организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Год назад победителей заездов награждали кубками, медалями, грамотами и приятными призами.