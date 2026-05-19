В этом году в традиционном забеге предусмотрены только взрослые категории. Победителей традиционно награждают грамотами, медалями и кубками. Предварительная регистрация открыта.

Ежегодное спортивное событие объединяет людей разных возрастов и интересов, которые любят бег, ходьбу и здоровый образ жизни.

В забеге будут представлены четыре возрастные категории: мужчины от 18 лет, девушки от 18 лет, мужчины от 55 лет и женщины от 50 лет. Дистанция для всех категорий составляет 2700 метров (1 круг).

Обязательная предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/6a044de390fa7b08b3752cc8/

Для регистрации на месте старта будет необходимо предъявить оригинал медицинской справки, позволяющей участвовать в таком соревновании.

Забег состоится 23 мая (это суббота) на лыжероллерной трассе за 17-м микрорайоном. Начало регистрации участников перед стартом — 11:00, забег начнется в 12:00. Управиться планируют за полчаса — в 12:30 состоится награждение победителей и призеров.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-903-237-54-83 (Баранов Евгений Игоревич).

Забег традиционно проводит Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.