Последствия атаки БПЛА оперативно устраняют в 1, 2 и 4-м микрорайонах 18.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Обломки беспилотника упали в ночь на воскресенье, 17 мая, возле корпуса 126. В результате возле пиццерии «Папа Джонс» сгорел автомобиль, в домах выбило стекла.

Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что происходит возле пострадавших домов спустя сутки после ЧП, и поговорил с местными жителями.

Что сейчас происходит у повреждённых домов

У разбитых окон убирают поврежденные элементы, проёмы закрывают плёнкой, в квартирах фиксируют ущерб. Для ремонта фасада работают несколько автовышек. Работы могут идти ночью — у жителей заранее просят прощения за возможный шум.

Проходы вокруг корпусов 126 и 249 частично закрыты ограждениями, жителям приходится идти в обход. Территория непосредственно возле места работ остаётся перекрытой, проход туда запрещён. Все организации в корпусе 249 работают, проход к ним открыт.

«Перекрёсток» в корпусе 124с1 продолжает работу в привычном режиме, с 7:00 до 23:00. В здании также выбило несколько окон, сейчас места повреждений частично закрыты фанерой.

Такая же ситуация с пиццерией «Папа Джонс». На двери указано, что заведение работает на доставку и самовывоз, однако пройти к нему сейчас нельзя. Чтобы поддержать пострадавший бизнес, закажите у них что-нибудь вкусное: https://papajohns.ru/zelenograd

Работы координируют в мобильном штабе

Между корпусом 126 и «Перекрёстком» развернули штаб, по всем вопросам жителей просят обращаться туда. Он работает с 6 до 21 часа. Многие приходят в штаб с вопросами о восстановлении, показывают фото, оставляют заявки на выезд служб. Жителей 4-го микрорайона, у которых тоже выбило стёкла, также приглашают в этот штаб.

Объём повреждений и сроки восстановления пока неизвестны: в штабе и управ отказались это прокомментировать. В префектуре вчера также сказали, что комментариев о порядке оказания помощи не будет.

Жители говорят о быстрой реакции

По словам жителей корпуса 126, экстренные и городские службы приехали быстро — уже утром в воскресенье начался обход квартир и фиксация ущерба.

«Моя квартира на 7-м этаже сильно пострадала: остатки повреждённых окон уже сняли, всё почистили. Сказали, что скоро будут ставить новые. Атака случилась около 4 утра, а примерно в 7 у меня уже были представители „Жилищника“», — рассказала жительница корпуса 126.

Ещё одна жительница этого же дома рассказала, что у неё вылетело стекло. По её словам, пожарные приехали быстро, на месте также присутствовал префект. Ей пообещали, что сначала повреждённое окно закроют временно, затем заменят на новое.

Что происходит в 20-м микрорайоне, где дом пострадал сильней, в следующем репортаже.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дроны, беспилотники, бпла
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Волонтёры из Дворца творчества победили на кинофестивале с фильмом-сказкой о спасении потерявшегося кота в 9-м микрорайоне Новости
Летние интенсивы 14+ «Старт карьеры» от тинс Холл Новости
ТЦ «Мега Химки» не открылся после воскресного налёта беспилотников. «Зеленопарк» работает Новости
Обработку от клещей проводят в районе Савёлки. Гулять по газонам после этого нельзя Новости
Продолжается атака беспилотников на московский регион Новости
Напавших на журналистов после скандала с ботоксом в 14-м микрорайоне не стали арестовывать Новости
Канцерогенную пыль от ремонта школы в 9-м микрорайоне приняли за дым — к зданию вызвали пожарных Новости
Чёрное озеро разобрали до основания и вывезли песок с пляжа — продолжаем контролировать ремонт Новости
«Можете после атаки написать в соцсетях что-то типа „спасибо тем, кто защищает наше небо“ — нам будет приятно». Очень подробный рассказ о работе систем ПВО возле Зеленограда Истории
Утята потерялись в подземном переходе по пути к Школьному озеру — и воссоединились с родителями благодаря зеленоградцам Новости
Перекрыт участок ЦКАД между Ленинградским и Пятницким шоссе Новости
Огромный столб дыма виден со всего Зеленограда Новости
«Зеленопарк», вероятно, не будет работать в воскресенье целый день Новости
ТЦ «Мега Химки» закрыт на весь день в воскресенье, 17 мая Новости
Перекрыт въезд в «Зеленопарк» и «Лемана Про» в воскресенье утром Новости
Обломки БПЛА упали ночью на территории аэропорта Шереметьево Новости
Женщина погибла в Химках в результате попадания БПЛА в частный дом Новости
Пострадавших в результате ночной атаки беспилотников, по предварительным данным, нет Новости
За последний час сбито 43 беспилотника, летевших на Москву. БПЛА продолжают лететь над Зеленоградом. Отойдите от окон! Новости
Почему при работе ПВО важно отходить от окон: главные причины Новости
О звуках взрывов сообщают жители Зеленограда в ночь на воскресенье Новости
Как защитить окно от падения обломков беспилотника — рекомендации «Зеленоград.ру» Новости
Рентгенолаборант зеленоградской больницы стал финалистом конкурса «Московские мастера» Новости
От метро «Ховрино» до Долгопрудного запустят три московских автобуса Новости
Бренд одежды «Береги» закрыл производство в Зеленограде после атаки БПЛА и просит поддержки Новости
«Почему нельзя написать, что мне в окно прилетел дрон?» Большинство читателей «Зеленоград.ру» не поддержали запрет на сообщения о последствиях атак БПЛА Новости
На Панфиловском проспекте начали благоустройство. Автомобильную дорогу пока не трогают, но перекрыт проход для пешеходов в 11-м микрорайоне Новости
«Зеленопарк» объяснил, почему до сих пор не убрал новогоднюю ёлку Новости
Забег как корпоратив: зеленоградские компании собирают команды на полумарафон Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 16-17 мая Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Женщина потеряла зрения после косметологической процедуры в 14-м микрорайоне Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
МегаФон повысил скорость мобильного интернета в 12 округах Подмосковья Реклама
«Менделеевский» сеанс спиритизма при свечах и другие вечерние мероприятия — в усадьбах Шахматово, Боблово и Тараканово 16 мая Новости
Ипотека есть, дома не будет: под Солнечногорском продавали коттеджи-муляжи там, где нельзя строить жильё Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру