Обломки беспилотника упали в ночь на воскресенье, 17 мая, возле корпуса 126. В результате возле пиццерии «Папа Джонс» сгорел автомобиль, в домах выбило стекла.
Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел, что происходит возле пострадавших домов спустя сутки после ЧП, и поговорил с местными жителями.
Что сейчас происходит у повреждённых домов
У разбитых окон убирают поврежденные элементы, проёмы закрывают плёнкой, в квартирах фиксируют ущерб. Для ремонта фасада работают несколько автовышек. Работы могут идти ночью — у жителей заранее просят прощения за возможный шум.
Проходы вокруг корпусов 126 и 249 частично закрыты ограждениями, жителям приходится идти в обход. Территория непосредственно возле места работ остаётся перекрытой, проход туда запрещён. Все организации в корпусе 249 работают, проход к ним открыт.
«Перекрёсток» в корпусе 124с1 продолжает работу в привычном режиме, с 7:00 до 23:00. В здании также выбило несколько окон, сейчас места повреждений частично закрыты фанерой.
Такая же ситуация с пиццерией «Папа Джонс». На двери указано, что заведение работает на доставку и самовывоз, однако пройти к нему сейчас нельзя. Чтобы поддержать пострадавший бизнес, закажите у них что-нибудь вкусное: https://papajohns.ru/zelenograd
Работы координируют в мобильном штабе
Между корпусом 126 и «Перекрёстком» развернули штаб, по всем вопросам жителей просят обращаться туда. Он работает с 6 до 21 часа. Многие приходят в штаб с вопросами о восстановлении, показывают фото, оставляют заявки на выезд служб. Жителей 4-го микрорайона, у которых тоже выбило стёкла, также приглашают в этот штаб.
Объём повреждений и сроки восстановления пока неизвестны: в штабе и управ отказались это прокомментировать. В префектуре вчера также сказали, что комментариев о порядке оказания помощи не будет.
Жители говорят о быстрой реакции
По словам жителей корпуса 126, экстренные и городские службы приехали быстро — уже утром в воскресенье начался обход квартир и фиксация ущерба.
«Моя квартира на 7-м этаже сильно пострадала: остатки повреждённых окон уже сняли, всё почистили. Сказали, что скоро будут ставить новые. Атака случилась около 4 утра, а примерно в 7 у меня уже были представители „Жилищника“», — рассказала жительница корпуса 126.
Ещё одна жительница этого же дома рассказала, что у неё вылетело стекло. По её словам, пожарные приехали быстро, на месте также присутствовал префект. Ей пообещали, что сначала повреждённое окно закроют временно, затем заменят на новое.
Что происходит в 20-м микрорайоне, где дом пострадал сильней, в следующем репортаже.