На Панфиловском проспекте начали благоустройство. Автомобильную дорогу пока не трогают, но перекрыт проход для пешеходов в 11-м микрорайоне 16.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Подготовка шла ещё с апреля, но работы не начинали из-за отсутствия согласования проекта. Сейчас, по словам представителя подрядчика, проект согласован частично, поэтому начали с пешеходных зон.

Основные работы ведутся рядом с корпусом 1104 (ТЦ «Ольга»). Здесь огородили часть тротуара и установили таблички с просьбой проходить по другой стороне улицы. Рабочие демонтируют бордюры и готовят траншеи под новые. Обойти перекрытый участок можно через парковку у корпуса 1103, а дальше — по газону, где уложены деревянные настилы.

Благоустройство будут проводить поэтапно: сначала — на пешеходных дорожках, с перекрытием отдельных участков.

«Сначала меняем бордюры и готовим основание. Когда наберётся достаточный объём участков, готовых под асфальтирование, будем укладывать асфальт», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.

Сегодня также планируют начать демонтаж тротуарной плитки в сквере 60-летия Победы, рядом с ТЦ «Ольга». Вместо плитки здесь уложат асфальт.

«По проекту предусмотрено много новых конструктивных решений, где-то появятся новые тротуары. Но работы на дороге пока не начинаем, потому что проект согласован только частично», — добавил представитель подрядчика.

Благоустройство Панфиловского проспекта должно завершиться до конца августа. Когда начнутся работы на проезжей части, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» повторно запросит проектную документацию.

благоустройство, микрорайон 11, пешеходные дорожки
