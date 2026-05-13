Уютный и добрый мастер-класс по литературному творчеству «Под крылом у Леры и гуся Валеры» проведет Валерия Гречина — писатель, поэт, журналист и педагог, финалист российских и международных литературных конкурсов, автор книг для детей и взрослых. Участие бесплатное, регистрация идет, на момент публикации места есть.
Участникам от 7 до 12 лет предстоит:
— познакомиться с плюшевыми игрушками, которые можно принести с собой,
— поговорить о том, как создается художественная литература, как развить творческие способности, фантазию и научиться писать собственные произведения.
Участники расскажут друг другу и ведущей о своих интересах и увлечениях, пообнимаются с плюшевым гусем Валерой, а также напишут и проиллюстрируют собственный рассказ.
Встреча пройдет 17 мая (это воскресенье) с 12:00 до 13:30 в библиотеке в корпусе 2008.
Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05 (добавочный 0250).
