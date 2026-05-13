В канале «Жилищника» по этому району уведомлений найти не удалось. При этом против клещей используют токсичные химикаты, поэтому после неё стоит воздержаться от посещения обработанных мест людьми и животными.

Обрабатывают обычно газоны, кусты и другие участки с зелеными насаждениями.

На какой срок — точно неизвестно. Сейчас «Жилищник» об этом не сообщает, но в прошлые годы говорил о 3-5 часах. Сами обработчики говорили прохожим, что лучше как минимум сутки не гулять с детьми и животными. В памятках Роспотребнадзора говорится, что людям и животным можно заходить на участок не раньше чем через три часа, а полный допуск к территории — только через три дня.

От какого момента начинать отсчёт, тоже непонятно, потому что точное время обработки каждого конкретного участка неизвестно.

