На аниме-вечеринке для подростков пройдет конкурс косплея с призами — на фото можно увидеть, как готовились участники в прошлом году 13.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В филиале КЦ «Зеленоград» в 6-м микрорайоне пройдет двухдневная аниме-вечеринка с насыщенной программой. Оба дня, 23 и 24 мая, проведут конкурс косплея — победители получат сертификаты на покупку аниме-товаров.

О косплее

Косплей (costume play — «костюмированная игра») — это хобби и вид искусства, заключающийся в переодевании в костюмы и детальном воспроизведении образов персонажей аниме, манги, компьютерных игр, фильмов, комиксов и книг. Косплееры не только создают наряды, но и копируют поведение, пластику и мимику героя.

По сути, для подростка это возможность побыть актером и найти друзей по интересам:

— творчество и самовыражение: создание уникальных костюмов, крафт (создание аксессуаров), укладка париков и грим;

— погружение: в косплее важно не просто надеть костюм, а передать характер персонажа;

— сообщество: популярное молодежное увлечение объединяет единомышленников и помогает обрести новых друзей для обмена опытом, совместного участия в фестивалях и фотосессиях.

В программе вечеринки также

Чайная церемония, урок каллиграфии, тематическая ярмарка магазина «Фан-база», мастер-классы, популярные игры и беспроигрышная лотерея. Обо всем подробно рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/61998/.

Аниме-вечеринка пройдет 23 и 24 мая с 14:00 до 17:00 в филиале Культурного центра «Зеленоград» в корпусе 606. Рекомендуемый возраст — 6+.

Билеты стоят 500 рублей и продаются на оба дня отдельно: https://dkzelenograd.ru/afisha/interaktiv/anime-vecherinka-2026.

Телефон учреждения: 8-499-734-31-71.

#досуг #11_14лет #15_17лет .

