О косплее

Косплей (costume play — «костюмированная игра») — это хобби и вид искусства, заключающийся в переодевании в костюмы и детальном воспроизведении образов персонажей аниме, манги, компьютерных игр, фильмов, комиксов и книг. Косплееры не только создают наряды, но и копируют поведение, пластику и мимику героя.

По сути, для подростка это возможность побыть актером и найти друзей по интересам:

— творчество и самовыражение: создание уникальных костюмов, крафт (создание аксессуаров), укладка париков и грим;

— погружение: в косплее важно не просто надеть костюм, а передать характер персонажа;

— сообщество: популярное молодежное увлечение объединяет единомышленников и помогает обрести новых друзей для обмена опытом, совместного участия в фестивалях и фотосессиях.