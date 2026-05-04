Культурный центр «Зеленоград» вновь организует весеннюю аниме-вечеринку, сделав ее двухдневной и насыщенной по программе.
Оба дня пройдут конкурсы косплея (костюма, грима и игры) по аниме-тематике и будет работать ярмарка аниме-товаров. Вечеринка «Отаку пати» (что переводится с японского как «тусовка для фанатов») развернется в филиале КЦ — творческом бюро «Зеленая груша» (корпус 606).
— чайная церемония от основателя школы авторского чайного мастерства, мастера в китайской традиции с 2000 года — Шамиля Пею
— игра «Якудза» — адаптированная версия популярной «Мафии»
— мастер-класс по созданию 3D-открытки «Рыбка Поньо» (из популярного аниме)
— японские игры «Туми Иши» и «Кендама»
— мастер-класс «Вечный календарь»
— беспроигрышная лотерея — каждый участник выиграет сувениры и сюрпризы
— мастер-класс «Искусство каллиграфии» от востоковеда-китаиста, преподавателя китайского языка и мастера каллиграфии — Константина Агеева
— игра «Якудза» — адаптированная версия популярной «Мафии»
— мастер-класс по созданию 3D-открытки «Ведьмина служба доставки» (из популярного аниме)
— японские игры «Туми Иши» и «Кендама»
— мастер-класс «Вечный календарь»
— беспроигрышная лотерея — каждый участник выиграет сувениры и сюрпризы
Для участия в косплей-конкурсе (костюмированной игры), который пройдет оба дня, нужно прийти на мероприятие в костюме любимого аниме-персонажа. Участники будут голосовать за понравившиеся образы и в конце события выберут победителей.
Оба дня на площадке будет работать магазин аниме-товаров «Фан-база» с тематическими и эксклюзивными товарами.
Японская анимация давно вышла за пределы Страны восходящего солнца и стала частью мировой молодежной жизни. Сегодня аниме смотрят миллионы людей по всему миру — от школьников до взрослых, а любители складывать оригами есть в любом уголке нашей страны.
- Аниме-вечеринка пройдет 23 и 24 мая с 14:00 до 17:00 в филиале Культурного центра «Зеленоград» в корпусе 606
- Билеты стоят 500 рублей и продаются на оба дня отдельно: https://dkzelenograd.ru/afisha/interaktiv/anime-vecherinka-2026
- Телефон учреждения: 8-499-734-31-71
- Рекомендуемый возраст — 6+