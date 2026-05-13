Шоу бодибилдеров пройдет на сцене ДК МИЭТ 17 мая — выступят игроки международной федерации WABBA, созданной после триумфа Арнольда Шварценеггера на конкурсе «Мистер Олимпия» 13.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье утром Зеленоград принимает спортсменов WABBA International — российского сектора интернациональной ассоциации любителей бодибилдинга, карьеру в которой начинали многие чемпионы.

Подробности и билеты

WABBA Maidobura Power Show 2026 — это соревнования по бодибилдингу как демонстрация многолетнего труда спортсменов, чьи идеально проработанные мышцы и симметрия тела становятся результатом жесткой дисциплины в тренировках и питании.

Наблюдать за состязаниями на сцене интересно даже обычному зрителю: участники сочетают силу и артистизм, выполняя эффектные позы, подчеркивающие каждую группу мышц. Судьи оценивают не только объемы, но и гармонию пропорций, чистоту кожи и общую эстетику образа.

Зрелище пропитано драматургией борьбы — от волнения участников перед выходом до оглашения победителя, чье имя часто становится сюрпризом. Кроме того, такие турниры вдохновляют новичков, показывая, каких вершин можно достичь через самоотдачу и любовь к спорту.

WABBA — это аббревиатура Всемирной ассоциации любителей бодибилдинга, которая была создана легендой бодибилдинга и великим чемпионом Сержем Нюбре в 1975 году, после конкурса «Мистер Олимпия», который выиграл Арнольд Шварценеггер.

С этого момента WABBA быстро завоевала популярность, став одной из крупнейших федераций бодибилдинга в мире. Многие великие чемпионы международного уровня начали свою карьеру в WABBA, чтобы стать легендами этого вида спорта. Сегодня WABBA присутствует во многих странах на всех континентах и по-прежнему является мощным игроком в мире современного бодибилдинга.

Турнир пройдет 17 мая (это воскресенье) в 10:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Билеты для зрителей стоят от 2000 до 4000 рублей: https://wabbarussia.intickets.ru/event/70759114/.

Регистрация спортсменов еще ведется, взнос участника составляет от 7000 до 16000 рублей: https://wabba-russia.ru/product/wabba-moscow-classic/.

Продолжительность на сайте ДК МИЭТ не указана, но обычно локальные турниры WABBA длятся от 3-х до 5-ти часов — в зависимости от количества участников и категорий. На странице мероприятия указано возрастное ограничение для зрителей шоу — 0+, однако зачастую такие мероприятия рекомендуют аудитории не младше 12 лет.

