На торжественном открытии летнего формата будут работать сразу две сцены — и в клубе, и рядом с ним. Пройдет праздничный джем-сейшн с участием резидентов клуба, а также розыгрыш призов (обычно разыгрывают пригласительные на концерты и романтический ужин на двоих).

Дресс-код: гостей просят прийти в коктейльных нарядах и платьях.

На видео, которым поделились с «Зеленоград.ру» организаторы: открытие летнего сезона год назад.

Концерт пройдет 15 мая (это пятница) в 19:00 в джаз-клубе «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10). Билеты по 2 350 рублей продаются на сайте клуба: https://dk41.ru/z001

На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33.