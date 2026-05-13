Станция строится за МКАД, в московском районе Кунцево, между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе. Сейчас готовность объекта — около 30%.
По расчётам, ежедневно станцией будут пользоваться около 17 тысяч человек. Для них с открытием «Новорижской» время в пути до БКЛ сократится в четыре раза — с часа до 20 минут, до «Москва-Сити» — более чем втрое, до 30 минут.
Пока «Новорижская» станет конечной для новой ветки, а в перспективе линию продлят дальше, в Красногорск, добавив станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы».
Про эту перспективу мэр Собянин сказал уклончиво: «через несколько лет». Вероятно, этот участок будут делать до 2034 года. В марте стало известно, что финансирование участка метро за пределы Москвы — до Красногорска — отложили на год.
Непосредственно для жителей Зеленограда новая ветка вряд ли создаст удобные транспортные маршруты. Однако чем дальше метро заходит в Московскую область, тем ощутимее меняется экономика всего региона.