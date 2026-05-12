Зеленоградский полумарафон пройдёт по городским улицам и лесным дорожкам. Регистрация ещё открыта 12.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Традиционный забег состоится 24 мая. В этом году трасса снова пройдёт по городским улицам: в маршрут включат больше участков Центрального проспекта и Солнечной аллеи.

Старт состоится в историческом центре города. Участники смогут выбрать одну из двух дистанций — 10 км или 21,1 км. Также в программе — детский благотворительный забег на 500 метров. Регистрация и подробная информация: https://zelrun.com/half/

Маршрут выйдет на Центральный проспект и Солнечную аллею

Место старта — Центральная площадь у Парка Победы. Оттуда участники выбегут на Центральный проспект — одну из главных улиц Зеленограда. Маршрут пройдет по участку Солнечной аллеи возле МИЭТа, а после разворота — до поворота на Яблоневую аллею на Центральном проспекте, затем через Савёлкинский проезд, Сосновую и Озёрную аллеи, дорожки парка 40-летия Победы — снова к Центральной площади.

Этот круг рассчитан на 10 км. Участники полумарафона после него уйдут на вторую часть дистанции — через Берёзовую аллею в лесопарк между 4-м и 12-м микрорайонами.

Это редкий случай, когда трассой для бегунов станут и широкие городские проспекты и живописные лесные дорожки.

Вдоль маршрута — самые узнаваемые виды Зеленограда: парадные и зелёные — всё то, за что мы любим наш город. Финиш — на площади у КЦ «Зеленоград».

Дистанция пятьсот метров — для маленьких бегунов

Детский забег в программе полумарафона — благотворительный. Все стартовые взносы юных участников и дополнительные пожертвования передадут в фонд «Важные люди». Детский забег настолько популярен, что места на него уже закончились.

Для пенсионеров — женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет — а также для людей с инвалидностью предусмотрены льготы.

Внимание к деталям

Результаты забега зафиксирует электронный хронометраж. На маршруте будут точки питания и поддержка участников, для вещей организуют камеру хранения.

Перед стартом каждый зарегистрированный участник получит комплект с номером, подарками от партнёров и организаторов и легендарными носками Zelrun. Эти носки уже стали отдельной традицией полумарафона: за ними многие участники возвращаются в Зеленоград из года в год. Каждый, кто финиширует, получит медаль уникального дизайна.

История Зеленоградского полумарафона началась в 1997 году — задолго до нынешнего бума массовых забегов. С тех пор он проходит каждый год без единого пропуска. За эти годы на старт в Зеленограде выходили участники из разных стран — от Великобритании, США и Австралии до Индии, Украины, Латвии и Алжира.

Зеленоградский полумарафон — главный старт серии независимых забегов Zelrun. У этих стартов есть своя фирменная атмосфера: оформление, внимание к деталям и к тому, как забег выглядит в городской среде. Для организаторов это не только соревнование на скорость, но и способ показать гостям Зеленоград — его центр, архитектуру и зелёные маршруты.

С другими забегами серии можно познакомиться на сайте https://zelrun.com

