Тысячу лет назад на земле, где теперь живем мы, жили племена восточных славян: вятичей, кривичей, радимичей, словенов. Их наряды не сохранились, а вот украшения можно увидеть на выставке «Здесь будет Зеленоград» в городском музее.
Самые красивые бусы были у вятичей: круглые светлые бусины из горного хрусталя чередовались с красноватыми бусинками из сердолика. Не отставали и славянки северных племен, украшая себя ожерельями из стекла и аметистов.
В почете были и металлические украшения: гривны — обручи на шею, браслеты, колечки и перстеньки из меди и бронзы.
Девочки надевали височные кольца — их вплетали в волосы и даже носили в ушах как серьги. Заневестившиеся девушки и молодые замужние женщины наряжались не только для красоты, но и для защиты от злых сил, например, носили подвески-бубенчики, звон которых должен был отпугивать злых духов. Пожилые женщины богатых уборов не надевали — дарили их своим дочерям и внучкам.