Тысячу лет назад на земле, где теперь живем мы, жили племена восточных славян: вятичей, кривичей, радимичей, словенов. Их наряды не сохранились, а вот украшения можно увидеть на выставке «Здесь будет Зеленоград» в городском музее.

Самые красивые бусы были у вятичей: круглые светлые бусины из горного хрусталя чередовались с красноватыми бусинками из сердолика. Не отставали и славянки северных племен, украшая себя ожерельями из стекла и аметистов.