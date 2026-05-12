Программа подойдёт и новичкам, и тем, кто уже катается и хочет подтянуть технику. Прийти могут все желающие от 18 лет.
На занятиях отрабатывают стойку и равновесие, повороты, торможение и катание спиной вперёд.
Занятия проводятся по понедельникам и субботам, с 19:00 до 20:00 на Центральной площади, за зданием КЦ «Зеленоград».
Ролики и шлем нужно приносить с собой — шлем обязателен, налокотники, наколенники и защита ладоней желательны.
Записаться можно на сайте https://moysportrayon.timepad.ru/event/3932642/. Места ограничены, запись на следующую неделю открывается по понедельникам после 12:00. Ближайшее занятие 16 мая, места ещё есть.
Также в рамках проекта «Мой спортивный район» в Зеленограде проводят уличные бесплатные занятия по бегу и фитнесу.