Участникам предлагают активную многофункциональную тренировку на все группы мышц, которая направлена на гармоничном развитии силы, выносливости, скорости, ловкости и гибкости.
Тренировка проходят три раза в неделю: вторник и четверг в 19:00, суббота — в 10:00. Длительность — 60 минут. Организаторы рекомендуют взять с собой воду, а для фитнеса — коврик. Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.
Возрастное ограничение 18+
Места проведения и ссылки для регистрации:
Парк 40-летия Победы: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3733439/
Зеленоград, корпус 921А: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3826928/
Зеленоград, корпус 1542: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3681408/
Занятия проходят в рамках программы «Мой спортивный район». В весеннем сезоне, помимо фитнеса, с 1 апреля стартуют тренировки по бегу, а с 16 мая — по роллер-спорту.