Участникам предлагают активную многофункциональную тренировку на все группы мышц, которая направлена на гармоничном развитии силы, выносливости, скорости, ловкости и гибкости.

Тренировка проходят три раза в неделю: вторник и четверг в 19:00, суббота — в 10:00. Длительность — 60 минут. Организаторы рекомендуют взять с собой воду, а для фитнеса — коврик. Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация.

Возрастное ограничение 18+