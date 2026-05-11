По хорошей традиции каждый год в мае Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда приглашает детей и взрослых вместе встретить лето песнями, танцами, играми, а также конкурсами с призами. Гостей приглашают надеть разноцветные платья, яркие галстуки, сделать дерзкие прически — чтобы каждый смог почувствовать себя звездой вечеринки стиляг.
В четверг, 14 мая, с 16:00 до 18:00 сцена Озеропарка снова оживет.
В программе праздника:
— большая концертная программа с песнями и танцами
— анимационная программа для детей и взрослых
— отдельные развлечения для самых маленьких гостей: веселые игры, конкурсы и аниматоры в костюмах героев мультфильмов
Также пройдет конкурс поделок (рукоделие, декоративно-прикладное творчество, рисунки и открытки) с тематикой «Добрые соседи», победителей определит народное голосование, им обещают призы.
Всех гостей призывают приходить с яркими элементами в одежде и прическе, чтобы общая стилистика праздника напомнила знаменитые вечеринки стиляг.
Стилистика стиляг — это прежде всего протест против серости и однообразия через внешний вид, музыку и поведение. Субкультура получила развитие в СССР в 1950-е годы. Основные составляющие стилистики: контрастные цвета и их сочетания, брюки-дудочки и пиджаки с широкими плечами, приталенные платья с пышной юбкой, красная помада и выразительные стрелки на глазах, высокие начёсы и пышные укладки «бабетты», а также джаз, рок-н-ролл, буги-вуги и стремление жить ярко и смело.
Чтобы подготовиться, можно посмотреть кинофильм «Стиляги» Валерия Тодоровского (2008-й год) — это яркий музыкальный фильм-мюзикл о жизни в атмосфере столицы середины 50-х годов.
- Мероприятие пройдет у сцены Озеропарка (экопарка на Школьном озере вблизи корпуса 1002).
- На фото — большой соседский праздник, который прошел год назад.