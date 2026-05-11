Всех гостей призывают приходить с яркими элементами в одежде и прическе, чтобы общая стилистика праздника напомнила знаменитые вечеринки стиляг.

Стилистика стиляг — это прежде всего протест против серости и однообразия через внешний вид, музыку и поведение. Субкультура получила развитие в СССР в 1950-е годы. Основные составляющие стилистики: контрастные цвета и их сочетания, брюки-дудочки и пиджаки с широкими плечами, приталенные платья с пышной юбкой, красная помада и выразительные стрелки на глазах, высокие начёсы и пышные укладки «бабетты», а также джаз, рок-н-ролл, буги-вуги и стремление жить ярко и смело.

Чтобы подготовиться, можно посмотреть кинофильм «Стиляги» Валерия Тодоровского (2008-й год) — это яркий музыкальный фильм-мюзикл о жизни в атмосфере столицы середины 50-х годов.