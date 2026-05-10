«Проект организации дорожного движения в настоящее время проходит процедуру согласования. Поэтому предоставление запрашиваемой проектной документации по благоустройству Панфиловского проспекта на данном этапе не представляется возможным», ответили в «Автодорогах».

Между тем вдоль дороги уже поставили информационные стенды со сроками работ: начало в мае, завершение — 31 августа.

Сроки работ, которые в прошлые годы проводило в Зеленограде ГБУ «Автомобильные дороги Москвы», практически никогда не выдерживались — и это ещё мягко сказано. Теперь становится понятнее, что может быть одной из причин таких срывов.

Из официального ответа следует, что разногласия возникли не по самим дорожным работам, а по организации движения. Источник «Зеленоград.ру», знакомый с ходом работ, это подтвердил. «Существующий проект не рекомендовали [к согласованию]. Возможно, будут вносить какие-то изменения. Кроме проекта, всё к основным работам уже готово».

На Панфиловском планируют заменить асфальт на тротуарах, парковках и проезжей части. Ремонт дороги собираются вести поэтапно, перекрывая по одной полосе. Когда начнутся сами работы, пока неизвестно. .