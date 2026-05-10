Департамент транспорта обновил регламент работы курьерских служб: теперь система отслеживает не только компании, но и каждого доставщика персонально. Так в мэрии хотят исключить работу под чужими аккаунтами и на неподтверждённом транспорте. Для горожан это означает большую безопасность. Для курьеров — дополнительную ответственность.

Стандарт работы курьерских служб действует в Москве два года (его полный текст). За это время, по данным дептранса, доверие горожан к службам доставки выросло до 80%. Параллельно росло и число самих курьеров: сейчас их около 125 тысяч, на 25 тысяч больше, чем год назад.

Вместе с тем только за нарушения в системе уже заблокировали 15 тысяч человек и это при том, что прежний контроль велся на уровне компаний, а не конкретных сотрудников. Новый регламент закрывает этот пробел.

Что изменилось для курьера

Главное новшество — обязательная процедура перед выходом на смену. Курьер должен сфотографировать своё лицо, форму, сумку и транспортное средство. Без этого смена не откроется.

Регистрация в системе КИС «АРТ» теперь тоже личная: раньше компания вносила данные о своих сотрудниках сама, теперь каждый курьер проходит её самостоятельно и предоставляет паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фото с документом. Иностранные граждане дополнительно прикладывают данные патента (разрешения на работу) или ВНЖ.

Скорость ограничат через технику, а не правила

Ограничение скорости в 25 км/ч для СИМ, электровелосипедов и мопедов существовало и раньше, но соблюдалось на усмотрение курьера.

Теперь требования стали технически жёстче: СИМ, электровелосипед или мопед обязаны передавать телематические данные и быть оснащены IoT-модулем — без этого курьер не сможет принять заказ. Это физически не позволит разогнаться выше лимита и автоматически снизит скорость в медленных зонах.

Нарушителей видят и блокируют сразу

База данных обновляется без задержек: нарушил правила или не ознакомился с регламентом — аккаунт блокируется. Штраф для курьера — от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для компаний — до 200 тысяч. Аккаунт также удаляется при отсутствии активности дольше шести месяцев.