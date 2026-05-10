«Им физически некуда ехать»: мотоциклисты объясняют, до каких пор питбайки будут шуметь во дворах и на дорогах 10.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Каждый год в чатах микрорайонов снова появляются одни и те же жалобы: питбайки во дворах, рёв моторов под окнами, подростки на дорогах без шлемов и номеров.

От мопеда питбайк отличается не только видом. Мопед — это транспортное средство для дорог: у него есть понятная категория, документы и требования к водителю. Питбайк обычно продаётся как спортивный инвентарь для трасс и закрытых площадок, но его часто покупают детям как игрушку.

Редакция «Зеленоград.ру» попробовала поговорить с самими владельцами такой техники. Те, кто гоняет по дворам, на контакт не пошли. Зато откликнулись люди из той же среды, которые ездят по правилам и проблему видят изнутри.

Шум — не хулиганство, а физика

Питбайк — это спортивный снаряд, изначально созданный для трасс и соревнований, а не для улиц. Производитель не закладывает тихий выхлоп, потому что это спортивный инвентарь. Владелец ретро-мопеда Vespa Алексей объяснил просто: у ребят нет денег на нормальную технику, а дешёвые аппараты физически не поедут с заглушённым выхлопом. «Если их заткнуть до конца, они просто не поедут».

Юран (он сам попросил себя так называть), владелец эндуро-мотоцикла, который ездит только на специальных трассах, добавляет: его двухтактный мотоцикл объёмом 300 кубов на холостом ходу звучит как бензопила. «По сути это спортивный снаряд, не предназначенный для дорог общего пользования — как и питбайки».

Некуда ехать

Главная причина, по мнению самих мотоциклистов, по которой питбайки петляют по спальным районам, — в Зеленограде просто негде ездить иначе. Специальной трассы нет. Есть один платный клуб в Менделеево, но для подростков 14-16 лет это недоступно — ни по деньгам, ни по расстоянию. «Физически некуда. Ни в Солнечногорске, ни в Химках нет таких закрытых территорий», — говорит Алексей.

Основатель мотосообщества Зеленограда Михаил Никитин смотрит на это шире: питбайкеры — это молодёжный протест, который был всегда. «Другое дело — у них нет категории, прав, они могут не знать ПДД и ездят по ощущениям». В его сообществе питбайкеры почти не появляются — взрослая мотосреда им неинтересна.

Юран приводит простую аналогию: «В моём городе была секция спортивной гимнастики, и большинство детей туда ходили. Секцию закрыли — дети вышли прыгать сальто с гаражей». По его словам, если энергию направить в нужное русло — ситуация изменится. Но пока секций мало, а те, что есть, стоят денег.

Внутри среды тоже осуждают

Те, кто ездит по правилам, к «отморозкам» относятся резко негативно. «Из-за школьников, которые ездят по дорогам общего пользования, к адекватным водителям таких мотоциклов отношение такое же — резко негативное», — говорит Юран. В его команде у многих есть дети с питбайками, но их привозят на прицепе на специальную площадку.

Алексей, в молодости сам катавшийся на шумной технике, замечает: нынешние подростки по сравнению с тем, что было раньше — «детский лепет». Но проблема воспроизводится: «Родители покупают и говорят — езжай кататься. А как ты доедешь до леса или до трассы — никого не волнует».

Штрафы не помогут

Питбайк юридически — спортивный инвентарь. У него нет номерного знака, нередко нет VIN-кода и ПТС. Это значит, что когда новые камеры-шумомеры начнут фиксировать нарушение — штраф выписать некому. Камера снимет звук и силуэт, но идентифицировать владельца без номера невозможно.

Пока не появятся доступные места для езды, они будут ездить там, где могут, считают мотоциклисты. «Пока не откроют заново ДОСААФ и подобное — куда деться молодёжи?» — говорит Алексей.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запросы в городские и спортивные структуры: есть ли в нашем городе легальные места для занятий мотоспортом, рассматривается ли создание такой площадки.

