Офис Сбербанка в этом помещении закрылся в конце февраля. Банк работал здесь 11 лет.

«Первый выбор» (В1) — формат магазинов-дискаунтеров от «Магнита». В таких магазинах делают ставку на базовый набор продуктов и товаров повседневного спроса по сниженным ценам. Интерьер и выкладка обычно проще, чем в классических супермаркетах: это позволяет экономить на операционных расходах. В ассортименте, как правило, есть продукты, бытовая химия, товары для дома и свежая выпечка.

Сеть «Первый выбор» активно развивается в Зеленограде и окрестностях: недавно открылся магазин в Андреевке и в Брёхово. В Зеленограде магазины сети работают в корпусах 360 и 601А.