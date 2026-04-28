Он работает по адресу: Андреевка, 29Д, рядом с кафе «Росс», через дорогу от 15 и 16 микрорайонов Зеленограда. Режим работы — ежедневно с 9:00 до 21:00.
Сеть «В1 — Первый выбор» — это дискаунтеры «Магнита» с упором на низкие цены без постоянных акций. Ассортимент здесь сравнительно небольшой — в основном самые востребованные товары. Алкоголя пока нет: по словам директора магазина, сейчас ждут лицензию.
Есть карта лояльности: на ней можно копить баллы, а также получать скидки на отдельные категории товаров.
К открытию полки заполнены, в помещении чисто и можно свободно ходить. При этом часть ценников пока не развесили. Некоторые покупатели отмечают, что было бы проще, если бы в зале были сканеры для проверки цены.
В магазине установлены две обычные кассы и две кассы самообслуживания. Сейчас здесь также открыта вакансия кассира. Обращаться можно напрямую к директору: +7-991-864-06-52.
В Зеленограде уже работают два магазина сети — в корпусах 360 и 601А. Ещё один магазин недавно открылся в Брёхово.