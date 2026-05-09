Внутри «BellisBox караоке» — два стула, две пары наушников и пошаговая инструкция. В плейлисте около 60 тысяч песен — от классики до современных треков. Можно выбрать три песни за 600 рублей, шесть — за 900 рублей или восемь — за 1100 рублей. На выбор каждой песни даётся четыре минуты.
Исполнение записывается на камеру. Аудио- и видеозапись можно скачать на телефон по QR-коду, который появляется на экране в течение минуты после окончания песни.
Пение слышно только внутри кабинки — за её пределами ничего не слышно.
Некоторые посетители «Станции» уже попробовали новинку. «Мы сначала проверили, точно ли нас не слышно, немного покричали. Потом выбрали песни, пели Крида и Тимати. Очень понравилось», — рассказали девушки.
Кабинка стоит на первом этаже, рядом с экскалаторами. Адрес: улица Панфилова, 11.