«Начать хотим с легендарного флешмоба, когда вся страна поёт „Катюшу“. Время определено — 13:30. Кто желает, присоединяйтесь! Всех будем рады видеть!» — такое объявление появилось в районных чатах.

В инициативной группе рассказывают, что в прошлом году купили воздушные шары и выпустили их в небо после минуты молчания. Слова о войне, минуту молчания и военные песни включали на большой колонке. По словам организаторов, к ним присоединилось много людей, многие благодарили за праздник.

Началось всё перед 23 февраля 2025 года, когда группа соседей-единомышленников установила во дворе стену памяти с портретами героев Великой Отечественной войны, а также баннер «Ребята с нашего двора» с фотографиями 20 участников СВО — жителей микрорайона.

Весной рядом посадили девять деревьев: восемь — в память о погибших на СВО, девятое — как символ жизни и продолжения борьбы. Позже управа просила снять баннер и обещала установить официальный стенд к майским праздникам, но затем баннер разрешили оставить постоянно.

«Мы начинали с небольшой идеи, хотели сделать подарок к 23 февраля мужчинам, которые защищают нас сейчас в зоне СВО. А также почтить память тех, кто уже погиб или пропал без вести», — рассказывала одна из участниц инициативной группы, Наталия.

Получился народный мемориал из трёх частей: в центре — те, кто служит или погиб на СВО из 14-го микрорайона, слева — участники СВО со всего Зеленограда, справа — участники Великой Отечественной войны.

«Гордимся нашими предками, нашими ветеранами! — добавляют организаторы. — Очень гордимся нашими ребятами, которые проходят или проходили службу в зоне СВО, и теми, кого, к сожалению, уже нет с нами».

В Зеленограде это, пожалуй, единственный такой «праздник двора» в честь Дня Победы — и единственный подобный мемориал.