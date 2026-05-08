Почему закрытие метро продлили, неизвестно. Вероятно, не успели закончить запланированные работы.

От метро «Пятницкое шоссе» можно уехать автобусами КМ1 до «Тушинской» или КМ2 до «Строгино». На них же можно доехать до станций МЦД-2 «Волоколамская» и «Тушинская».

Зеленоградцы могут ехать на автобусе 400 Т до «Тушинской» или на 400К до «Сходненской».