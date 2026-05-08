Сейчас Кристина занимает 4-е место по результатам голосования в десятке номинантов среди девочек (за неё отдали 371 голос). Она баскетболистка и волейболистка, в числе ее спортивных побед — первые места в отборочных этапах школьной спортивной лиги по баскетболу, первое место в отборочном этапе по волейболу в рамках Президентских спортивных игр и второе место — по баскетболу.

«О себе: Люблю собак, сладкое и слёзы своих соперников», — написала Кристина в своей визитной карточке для конкурса.

Тимофей пока 5-й в десятке мальчиков (343 голоса). Он занял первое место в отборочном и второе место в финальном этапе Фестиваля «Весёлые старты», а также второе место в отборочном этапе школьной спортивной лиги по футзалу (в группе 2014-2015 г. р.).

Слоган на визитке Тимофея — «Пока другие сомневаются, я действую».