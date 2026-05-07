Без традиционных уличных концертов и массовых гуляний пройдёт 9 Мая в Зеленограде. В префектуре объяснили сокращение программы соображениями безопасности. Впрочем, украшать саму площадь это не мешает.

Префект Анатолий Смирнов назвал это вынужденной мерой. Он напомнил, что раньше празднование 9 Мая в Зеленограде проходило с массовыми шествиями, гуляньями, концертами и салютом, но сейчас «на первый план выходит безопасность зеленоградцев».

Ограничатся 8 мая возложением венков и цветов: к бюсту Рокоссовского в парке Победы, к братским захоронениям на Привокзальной площади у станции Крюково и к монументу «Штыки» на Ленинградском шоссе.