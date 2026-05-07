Без традиционных уличных концертов и массовых гуляний пройдёт 9 Мая в Зеленограде. В префектуре объяснили сокращение программы соображениями безопасности. Впрочем, украшать саму площадь это не мешает.
Префект Анатолий Смирнов назвал это вынужденной мерой. Он напомнил, что раньше празднование 9 Мая в Зеленограде проходило с массовыми шествиями, гуляньями, концертами и салютом, но сейчас «на первый план выходит безопасность зеленоградцев».
Ограничатся 8 мая возложением венков и цветов: к бюсту Рокоссовского в парке Победы, к братским захоронениям на Привокзальной площади у станции Крюково и к монументу «Штыки» на Ленинградском шоссе.
Контраст с прошлым годом заметен: в 2025-м на Центральной площади построили сцену, транслировали парад на Красной площади, показывали фильмы о войне, проводили концерт зеленоградских коллективов; работали тематические площадки, проходила вечерняя программа с артистами; завершался день артиллерийским салютом.
В Москве часть привычного формата Дня Победы тоже сократили. Парад на Красной площади должен состояться, но без колонны военной техники. Это также объясняют оперативной обстановкой и мерами безопасности.
Будет ли салют, пока непонятно: нет подтверждённой информации ни о его отмене, ни о проведении. Правда, в прошлом году министр обороны объявил о готовности к проведению салюта в день праздника. Полностью отменить артиллерийский салют в День Победы, значит нарушить федеральный закон, который прямо предусматривает его проведение в определенных городах. Москва входит в этот список.
Если салют состоится, то начало обычно в 22 часа. В Зеленограде его хорошо видно с Центральной площади.